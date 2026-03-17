20:47, 17 марта 2026

Гвинет Пэлтроу оправдалась за отсутствие трусов на «Оскаре»

Актриса Гвинет Пэлтроу заявила, что выглядела сногсшибательно на «Оскаре»
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kevin Sullivan / Zuma / SplashNew / Legion-media.com

Американская актриса Гвинет Пэлтроу оправдалась за откровенный образ на церемонии вручения кинопремии «Оскар». Слова знаменитости приводит Daily Mail со ссылкой на источник.

Известно, что 53-летняя звезда «Железного человека» посетила мероприятие в атласном платье с прозрачными вставками по бокам, под которым отсутствовали трусы. Многие поклонники были разочарованы внешним видом актрисы и назвали его в соцсетях неуместным.

Однако саму Пэлтроу разозлила несправедливая, по ее мнению, критика. «Гвинет любит свою фигуру и считает, что выглядела сногсшибательно, ей плевать, если кто-то считает, что она слишком стара для этого платья. Она выходила в свет в чем-то подобном в 2013 году, так что ясно, что она любит демонстрировать свою фигуру, над которой усердно работает», — заявил инсайдер.

В феврале сообщалось, что Гвинет Пэлтроу начала продавать игральные кости для секса за 60 тысяч рублей.

