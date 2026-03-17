Гвинет Пэлтроу оправдалась за отсутствие трусов на «Оскаре»

Американская актриса Гвинет Пэлтроу оправдалась за откровенный образ на церемонии вручения кинопремии «Оскар». Слова знаменитости приводит Daily Mail со ссылкой на источник.
Известно, что 53-летняя звезда «Железного человека» посетила мероприятие в атласном платье с прозрачными вставками по бокам, под которым отсутствовали трусы. Многие поклонники были разочарованы внешним видом актрисы и назвали его в соцсетях неуместным.
Однако саму Пэлтроу разозлила несправедливая, по ее мнению, критика. «Гвинет любит свою фигуру и считает, что выглядела сногсшибательно, ей плевать, если кто-то считает, что она слишком стара для этого платья. Она выходила в свет в чем-то подобном в 2013 году, так что ясно, что она любит демонстрировать свою фигуру, над которой усердно работает», — заявил инсайдер.
В феврале сообщалось, что Гвинет Пэлтроу начала продавать игральные кости для секса за 60 тысяч рублей.