Гвинет Пэлтроу начала продавать игральные кости для секса за 60 тысяч рублей

Актриса Гвинет Пэлтроу обновила ассортимент Goop игральными костями для интима

Американская актриса Гвинет Пэлтроу обновила ассортимент коллекции секс-игрушек. Товар появился на сайте ее бренда Goop.

Звезда «Железного человека» начала продавать набор из трех серебряных игральных костей. При этом на одном кубике выгравированы французские слова, обозначающие шесть разных мест на теле, на втором — шесть разных действий, а на третьем — изображения различных секс-игрушек.

Игральные кости продаются в кожаном футляре ручной работы. Стоимость набора составляет 780 долларов (около 60 тысяч рублей). «Эти изящные серебряные игральные кости — простой способ преобразить романтический вечер. Бросьте все три кости вместе и разыграйте предложенный сценарий», — гласит описание товара.

Ранее сообщалось, что популярный берлинский бренд Namilia выпустил сумку в виде анальной пробки за 11 тысяч рублей.

