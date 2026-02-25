Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:15, 25 февраля 2026Ценности

Популярный бренд выпустил сумку в виде анальной пробки за 11 тысяч рублей

Берлинский бренд Namilia выпустил сумку в виде секс-игрушки за 11 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: NAMILIA

Популярный берлинский бренд Namilia выпустил сумку в виде секс-игрушки. Товар появился на сайте модной марки.

Речь идет об аксессуаре в форме анальной пробки с пушистым хвостом из искусственного меха. Изделие выполнено из полиуретана и представлено в двух цветах — черном и серебристом. Стоимость новинки составляет 129 евро (11,6 тысячи рублей).

«Да, это именно то, что вы думаете. Смелый аксессуар, сочетающий фетишистскую эстетику и функциональный дизайн», — гласит описание товара.

В октябре прошлого года российский бренд «Убей скуку» предложил покупательницам обувь с непристойным дизайном. Тогда речь шла о кожаных черных сапогах с каблуком в виде мужских гениталий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пока невозможно». Урсула фон дер Ляйен высказалась о дате вступления Украины в Европейский союз

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Названы самые популярные смартфоны

    Военный истребитель F-16 рухнул на автотрассу

    Популярный бренд выпустил сумку в виде анальной пробки за 11 тысяч рублей

    Порномодель напала на мужчину с ножом за нежелание заниматься сексом

    Девушка занялась самодиагностикой с помощью интернета и опозорилась перед своей семьей

    Музыкант умер от удара током на сцене РГГУ в Москве

    США обвинили Россию в затягивании конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok