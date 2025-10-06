Модный бренд предложил россиянкам обувь на каблуках в виде мужских гениталий

Бренд «Убей скуку» предложил россиянкам сапоги с непристойным дизайном

Модный бренд «Убей скуку» предложил россиянкам обувь с непристойным дизайном. Соответствующие товары появились на сайте марки.

Речь идет о кожаных черных сапогах с каблуком в виде мужских гениталий. Они представлены в двух вариантах — с широким высоким голенищем и шипами. Стоимость первой модели составляет 14 999 рублей, а второй — 17 999.

«Не каблук, а насмешка. Ты топчешь стереотипы и превращаешь мужскую гордость в игрушку», — гласит описание дизайна каблука на сайте.

