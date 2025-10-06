Ценности
20:17, 6 октября 2025
Ценности

Модный бренд предложил россиянкам обувь на каблуках в виде мужских гениталий

Бренд «Убей скуку» предложил россиянкам сапоги с непристойным дизайном
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Скриншот: Wildberries

Модный бренд «Убей скуку» предложил россиянкам обувь с непристойным дизайном. Соответствующие товары появились на сайте марки.

Речь идет о кожаных черных сапогах с каблуком в виде мужских гениталий. Они представлены в двух вариантах — с широким высоким голенищем и шипами. Стоимость первой модели составляет 14 999 рублей, а второй — 17 999.

«Не каблук, а насмешка. Ты топчешь стереотипы и превращаешь мужскую гордость в игрушку», — гласит описание дизайна каблука на сайте.

В сентябре сообщалось, что популярный бренд Yvmin в сотрудничестве с британским модельером Эшли Уильямс выпустил оригинальные аксессуары. Тогда речь шла о браслетах, которые были выполнены в виде рулонов туалетной бумаги.

