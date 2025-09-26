Ценности
18:25, 26 сентября 2025Ценности

Популярный бренд выпустил браслеты в виде рулона туалетной бумаги

Ювелирный бренд Yvmin выпустил браслеты в виде рулона туалетной бумаги
Мария Винар

Фото: @yvmin_official

Популярный бренд Yvmin в сотрудничестве с британским модельером Эшли Уильямс выпустил аксессуары с оригинальным дизайном. Соответствующий пост появился на странице ювелирной марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Речь идет о браслетах, выполненных в виде рулонов туалетной бумаги. Изделия представлены в белых и розовых цветах, а так же оформлены цветочным принтом.

Несмотря на необычный внешний вид, многие пользователи сети положительно отреагировали на новинку. «Если бы кто-то мне показал такой браслет, то я бы сказал, что это дешево и безвкусно. Но именно ваш браслет выглядит очень мило», «Мне это нужно», «Возьмите все мои деньги немедленно», «Это определенно лучшее, что я видел», «Мне нравится», — высказывались юзеры в комментариях.

Ранее сообщалось, что итальянский бренд Bottega Veneta начал продавать кожаные короны за сотни тысяч рублей.

