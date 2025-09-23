Итальянский бренд Bottega Veneta начал продавать короны за 255 тысяч рублей

Итальянский бренд Bottega Veneta начал продавать необычный головной убор за сотни тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте люксовой марки.

Речь идет о короне Intreccio Head Crown, выполненной из телячьей кожи. Отмечается, что аксессуар изготавливают вручную с помощью уникальной фирменной техники Intrecciato. Стоимость короны составляет 2,6 тысячи евро (255 тысяч рублей).

Ранее немецкий производитель соков Capri Sun и американский модельер Кристиан Сириано также представили на Неделе моды в Нью-Йорке необычную сумку. Сообщалось, что аксессуар в виде пакета сока изготовлен из гибкого серебристого материала и дополнена разноцветными цепями. Тогда Сириано признался, что вдохновением для создания такой сумки послужила его любовь к еде.