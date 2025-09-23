Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:39, 23 сентября 2025Ценности

Bottega Veneta начал продавать короны за 255 тысяч рублей

Итальянский бренд Bottega Veneta начал продавать короны за 255 тысяч рублей
Мария Винар

Фото: Bottega Veneta

Итальянский бренд Bottega Veneta начал продавать необычный головной убор за сотни тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте люксовой марки.

Речь идет о короне Intreccio Head Crown, выполненной из телячьей кожи. Отмечается, что аксессуар изготавливают вручную с помощью уникальной фирменной техники Intrecciato. Стоимость короны составляет 2,6 тысячи евро (255 тысяч рублей).

Ранее немецкий производитель соков Capri Sun и американский модельер Кристиан Сириано также представили на Неделе моды в Нью-Йорке необычную сумку. Сообщалось, что аксессуар в виде пакета сока изготовлен из гибкого серебристого материала и дополнена разноцветными цепями. Тогда Сириано признался, что вдохновением для создания такой сумки послужила его любовь к еде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Купянск, бои за который идут почти с начала СВО, превратился в крепость. Там заблокированы сотни бойцов ВСУ

    Курорт Сбера провел экосубботник на берегу Катуни

    Названа причина экстренной госпитализации Панкратова-Черного

    Белоруссия заявила о готовности открыть границы с одной страной НАТО

    Российских артистов цирка привезли на стройку в Таиланде и обманули на деньги

    Глава Совета судей России выступил с заявлением после новостей о миллиардах

    Удар реактивных «Гераней» по Запорожью попал на видео

    Бывший футболист сборной Германии оценил перспективы Карпина в «Динамо»

    Названа цель обнародования данных о миллиардах главы Совета судей России

    Россияне начали страховать багаж и рейсы в путешествиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости