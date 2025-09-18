На Неделе моды представили сумку в виде пакета сока за 16 тысяч рублей

Бренд Capri Sun и модельер Кристиан Сириано представили сумку в виде пакета сока

Немецкий производитель соков Capri Sun и американский модельер Кристиан Сириано представили на Неделе моды в Нью-Йорке необычную сумку. Об этом пишет New York Post (NYP).

Аксессуар в виде пакета сока изготовлен из гибкого серебристого материала. При этом внешняя сторона сумки оформлена логотипами компании марки сока и одноименного бренда дизайнера, а нижнюю часть — дополняют разноцветные цепи с подвесками в виде фруктов. Также на молнии присутствует настоящая трубочка для питья. Стоимость новинки составляет 200 долларов (16,6 тысячи рублей).

Сириано признался, что вдохновением для создания такой сумки послужила его любовь к еде. «Еда — одна из самых больших страстей в моей жизни. Я думаю о ней постоянно. Если я не ем, то думаю о следующем приеме пищи. Как будто вся моя вселенная вращается вокруг еды, поэтому она всегда была темой моих работ», — объяснил дизайнер.

Ранее сообщалось, что французский модный дом Louis Vuitton выпустил кошелек в виде лобстера за сотни тысяч рублей.