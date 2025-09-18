Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:19, 18 сентября 2025Ценности

На Неделе моды представили сумку в виде пакета сока за 16 тысяч рублей

Бренд Capri Sun и модельер Кристиан Сириано представили сумку в виде пакета сока
Мария Винар

Фото: The Kraft Heinz Company

Немецкий производитель соков Capri Sun и американский модельер Кристиан Сириано представили на Неделе моды в Нью-Йорке необычную сумку. Об этом пишет New York Post (NYP).

Аксессуар в виде пакета сока изготовлен из гибкого серебристого материала. При этом внешняя сторона сумки оформлена логотипами компании марки сока и одноименного бренда дизайнера, а нижнюю часть — дополняют разноцветные цепи с подвесками в виде фруктов. Также на молнии присутствует настоящая трубочка для питья. Стоимость новинки составляет 200 долларов (16,6 тысячи рублей).

Сириано признался, что вдохновением для создания такой сумки послужила его любовь к еде. «Еда — одна из самых больших страстей в моей жизни. Я думаю о ней постоянно. Если я не ем, то думаю о следующем приеме пищи. Как будто вся моя вселенная вращается вокруг еды, поэтому она всегда была темой моих работ», — объяснил дизайнер.

Ранее сообщалось, что французский модный дом Louis Vuitton выпустил кошелек в виде лобстера за сотни тысяч рублей.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали российский нефтехимический комплекс вдали от границы. Там заметили огромный столб дыма и ощутили резкий запах

    Решение Польши закрыть границу с Белоруссией сочли «удушающим» для Европы

    Жестокое преступление произошло в российской семье

    Названы неочевидные тяжелые последствия заболеваний десен

    Моргенштерна и Инстасамку назвали угрозой национальной безопасности Украины

    В Москве прошел пик бабьего лета

    На Неделе моды представили сумку в виде пакета сока за 16 тысяч рублей

    В России увидели смысл в заказе дорогих российских микросхем

    Силуанов и Собянин пошутили о производительности труда и бокале вина в обеденный перерыв

    Жена Макрона докажет свой пол в суде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости