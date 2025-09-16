Ценности
15:50, 16 сентября 2025Ценности

Louis Vuitton выпустил кошелек в виде лобстера за 621 тысячу рублей

Бренд Louis Vuitton выпустил кошелек в виде лобстера за 621 тысячу рублей
Мария Винар

Фото: Louis Vuitton

Французский модный дом Louis Vuitton выпустил кошелек с необычным дизайном за сотни тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте люксового бренда.

Аксессуар в виде лобстера выполнен из натуральной воловьей кожи и оформлен фирменным логотипом и монограммой. Кроме того, он дополнен кожаными ремешками, которые имитируют усы и клешни морского рака. Стоимость новинки составляет 7450 долларов (621 тысячу рублей).

«Его можно носить в руке, на плече или через плечо. В него поместятся телефон, ключи и визитница», — отмечается в описании изделия.

Ранее сообщалось, что популярный южнокорейский бренд Tamburins выпустил духи с запахом собачьих лап.

