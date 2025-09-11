Популярный бренд выпустил духи с запахом собачьих лап

Южнокорейский бренд Tamburins выпустил духи с запахом собачьих лап

Популярный южнокорейский бренд Tamburins выпустил духи с запахом собачьих лап. Соответствующий товар появился на сайте парфюмерной марки.

Речь идет о лимитированном аромате под названием Puppy («Щенок»), стоимость которого составляет 215 тысяч вон (около 13 тысяч рублей). В парфюмерной композиции — ноты орехового дерева и голубой ромашки. Флакон духов выполнен в форме собачьей лапы.

«Мягкий аромат злаков, словно тепло спящего щенка, мягко окутывает вас. Когда кончики пальцев ощущают эту нежную мягкость, чистый цветочный аромат голубой ромашки и альдегиды создают солнечное сияние, напоминающее его мягкую улыбку», — гласит описание новинки.

