15:26, 2 сентября 2025Ценности

Москвичи приняли запах освежителя воздуха за дорогие духи

Блогер Дмитрий X проверил реакции москвичей на запах дешевого освежителя воздуха
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @budniskufa

Российский блогер Дмитрий X, более известный в соцсетях под никнеймом @budniskyfa, решил проверить реакции москвичей на запах дешевого освежителя воздуха. Соответствующий ролик появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 32,3 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсер распылил освежитель воздуха на стик. После этого он отправился на улицы у Патриарших прудов и стал предлагать прохожим его понюхать. Многие из них приняли запах освежителя за духи люксовых марок, а именно — Givenchy, Gucci, Tom Ford, HFC и Kilian. «Вот и подумайте, стоит ли переплачивать или нет», — заключил автор публикации.

Пользователи сети, в свою очередь, обсудили реакцию москвичей на розыгрыш мужчины в комментариях. «Как легко развести людей на Патриках», «Это очень смешно. С такими умными лицами рассуждают, какие-то ноты ароматов угадывают», «Они там знают что-то еще кроме брендов?», «Еще бы посмотреть их реакцию на правильный ответ», «Знатоки дорогих ароматов», — высказывались юзеры.

В июле духи президента США Дональда Трампа с ароматом успеха сравнили в сети с запахом грязных подгузников.

