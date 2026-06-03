На ПМЭФ рассказали о судьбе петербургских «Крестов»

На месте «Крестов» в Петербурге будет несколько гостиниц на 280 номеров

На месте бывшего СИЗО №1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Кресты» в Санкт-Петербурге будет несколько гостиниц на 280 номеров. Об этом Telegram-каналу Baza на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил гендиректор девелоперской группы КВС Сергей Ярошенко.

Также на территории комплекса будут музеи и рестораны. Реконструкцию завершат к 2030 году. Известно, что «Кресты» сохранят свое историческое название.

Ранее стало известно, что финальная стоимость комплекса «Кресты» на аукционе составила 1,136 миллиарда рублей. В торгах принимали участие две компании. Победителем стала группа компаний (ГК) КВС. В объект входят участки общей площадью 3,9 гектара, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тысячи квадратных метров.