ПМЭФ-2026. День первый

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11:54, 3 июня 2026Экономика

На ПМЭФ рассказали о судьбе петербургских «Крестов»

На месте «Крестов» в Петербурге будет несколько гостиниц на 280 номеров
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

На месте бывшего СИЗО №1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Кресты» в Санкт-Петербурге будет несколько гостиниц на 280 номеров. Об этом Telegram-каналу Baza на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил гендиректор девелоперской группы КВС Сергей Ярошенко.

Также на территории комплекса будут музеи и рестораны. Реконструкцию завершат к 2030 году. Известно, что «Кресты» сохранят свое историческое название.

Ранее стало известно, что финальная стоимость комплекса «Кресты» на аукционе составила 1,136 миллиарда рублей. В торгах принимали участие две компании. Победителем стала группа компаний (ГК) КВС. В объект входят участки общей площадью 3,9 гектара, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тысячи квадратных метров.

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