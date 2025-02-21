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16:19, 21 февраля 2025Экономика

Раскрыта стоимость СИЗО «Кресты»

СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге продали за 1,1 млрд рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Финальная стоимость комплекса бывшего СИЗО №1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Кресты», проданного на аукционе, составила 1,136 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Дом.РФ».

В торгах принимали участие две компании. Победителем стала группа компаний (ГК) «КВС». Договор купли-продажи с новым владельцем объекта будет заключен в течение пяти рабочих дней.

ГК «КВС» получит в распоряжение участки общей площадью 3,9 гектара и постройки площадью 41,2 тысячи квадратных метра. Часть зданий и сооружений входит в состав объекта культурного наследия. Генеральный директор группы компаний Сергей Ярошенко заявил, что «Кресты» преобразуют в современное общественное пространство, которое станет центром притяжения для жителей и гостей Северной столицы.

Ранее сообщалось, что на территории комплекса бывшего СИЗО откроют музей, гостиничный комплекс, рестораны и галереи.

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