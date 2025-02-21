СИЗО «Кресты» нашел нового владельца

Новым собственником СИЗО «Кресты» стала группа компаний «КВС»

Комплекс бывшего СИЗО №1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Кресты» нашел нового владельца. Собственником стала группа компаний «КВС», пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу девелопера.

В компании уточнили, что архитектурный объект пройдет бережную реставрацию и станет уникальным общественным пространством. На территории «Крестов» собираются сделать музей, гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства. Девелопер обещает превратить комплекс в один из самых амбициозных градостроительных проектов Петербурга.

«Мы создадим пространство, где культура, наследие и современность соединятся, и сделаем его местом притяжения, способным рассказать его подлинную историю», — заявил генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко.

Торги по «Крестам» прошли в пятницу, 21 февраля. Аукцион проиграл миллиардер Евгений Финкельштейн, который планировал превратить бывший СИЗО в культурный центр. Бизнесмен предложил на 100 миллионов больше начальной суммы почти 1 миллиард рублей, но победитель перебил ставку. Однако итоговая сумма сделки не раскрывается.