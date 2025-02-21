Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:10, 21 февраля 2025Экономика

СИЗО «Кресты» нашел нового владельца

Новым собственником СИЗО «Кресты» стала группа компаний «КВС»
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Комплекс бывшего СИЗО №1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Кресты» нашел нового владельца. Собственником стала группа компаний «КВС», пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу девелопера.

В компании уточнили, что архитектурный объект пройдет бережную реставрацию и станет уникальным общественным пространством. На территории «Крестов» собираются сделать музей, гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства. Девелопер обещает превратить комплекс в один из самых амбициозных градостроительных проектов Петербурга.

«Мы создадим пространство, где культура, наследие и современность соединятся, и сделаем его местом притяжения, способным рассказать его подлинную историю», — заявил генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко.

Торги по «Крестам» прошли в пятницу, 21 февраля. Аукцион проиграл миллиардер Евгений Финкельштейн, который планировал превратить бывший СИЗО в культурный центр. Бизнесмен предложил на 100 миллионов больше начальной суммы почти 1 миллиард рублей, но победитель перебил ставку. Однако итоговая сумма сделки не раскрывается.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине назвали требование к США по ресурсной сделке

      Самолет с технической неисправностью совершил аварийную посадку в российском городе

      В Ватикане допустили отречение Папы Римского от престола

      Женщина попросила устроить для нее рейв-вечеринку в честь 105-летия

      Губерниев назвал фаворита реванша Бивола и Бетербиева

      Microsoft создала ИИ для тестирования игр

      На Украине рассказали о наступлении ВС России на кураховском направлении

      Захарова показала ждущего Лаврова павлина

      ВС России заняли Новоочеретоватое в ДНР

      За махинации с поставками в Россию оборудования для протезов задержаны трое подозреваемых

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше