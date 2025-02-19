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13:26, 19 февраля 2025Экономика

СИЗО «Кресты» захотели превратить в музей

Совладелец Kassir.ru Финкельштейн захотел купить СИЗО «Кресты» и сделать музей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Совладелец сервиса Kassir.ru и глава концертного агентства PMI Евгений Финкельштейн захотел купить комплекс бывшего СИЗО № 1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Кресты». Об этом сообщает РБК.

По данным издания, предприниматель участвует в аукционе по продаже исторического объекта, расположенного на первой линии улицы Комсомола и Арсенальной набережной. В случае победы он планирует организовать на его территории «Музей добра и зла», а часть площади отвести под площадку для концертов и фестивалей.

По словам Финкельштейна, «Кресты» — сложный объект. «Важно сохранить его историческую ценность, архитектуру внешних стен и при этом превратить в бизнес. Но все идеи нужно будет согласовывать с городом», — объяснил он.

Информации о других участниках торгов нет. Результаты аукциона станут известны в грядущую пятницу, 21 февраля.

Ранее сообщалось, что в лот входят участки общей площадью 3,9 гектара, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тысячи «квадратов». В ДОМ.РФ отметили, что основная задача при реализации подобных объектов состоит в том, чтобы дать им вторую жизнь.

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