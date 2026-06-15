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20:28, 15 июня 2026Экономика

Евросоюз задумался о выделении Киеву еще 45 миллиардов долларов

Глава ЕК фон дер Ляйен сообщила о возможности выделения Киеву еще €45 млрд
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На ближайшем саммите G7 Евросоюз планирует поднять вопрос о выделении Украине дополнительных 45 миллиардов евро. Об этом на пресс-конференции заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает «Коммерсантъ».

По ее словам, уже одобренный в ЕС кредит на 90 миллиардов евро покрывает две трети потребностей Киева на 2026 и 2027 годы. Что касается еще одной трети, то Брюссель надеется в этом вопросе на своих партнеров.

Первый транш по указанному займу должен поступить Украине до конца июня, хотя ранее сообщалось о возможной задержке по техническим причинам.

На прошлой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас на неформальном заседании глав Минобороны ЕС рассказала что первые средства из кредита Украине будут потрачены на закупку боевых беспилотников. Тогда она указывала, что размер выплаты составит 5,9 миллиарда евро.

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