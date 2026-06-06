Члены Европарламента объединились против Зеленского

Депутат ЕП Брылка: Десятки европарламентариев хотят забрать у Зеленского орден

Члены Европарламента (ЕП) предлагают лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей наградой Евросоюза (ЕС) — ордена «За заслуги». Об этом в соцсети X рассказала евродепутат от Польши Анна Брылка.

Предложение выдвинула инициативная группа, состоящая из нескольких десятков парламентариев. Они направили обращение председателю ЕП Роберте Метсоле. Поводом стали недавние решения Зеленского, «публично чествующие» УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России).

Брылка отметила, что украинский лидер был награжден орденом за исключительный вклад в европейскую интеграцию и европейские ценности, однако они несовместимы с прославлением геноцида и этнических чисток.

«Зеленский, ответственный за присвоение воинской части названия "Герои УПА*", не заслуживает этой награды и должен быть лишен ее. Жду реакции председателя Метсолы», — написала она.

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить украинского лидера высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла.