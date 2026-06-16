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Забота о себе
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03:09, 16 июня 2026Забота о себе

Женщинам раскрыли главное правило орального секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PinkCoffee Studio / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Олеся Мелехина раскрыла женщинам главное правило орального секса. Его специалистка назвала в Telegram-канале.

По словам Мелехиной, женщинам важно полностью изучить партнера, используя для этого различные техники. Это поможет им в моменты, когда они устали, быстро довести мужчину до оргазма, объяснила специалистка.

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Сексолог добавила, что знание того, какие техники ускоряют, а какие, напротив, замедляют наступление кульминации, также можно использовать, когда необходимо продлить оральный секс и добиться того, чтобы мужчина испытывал приятные ощущения и не терял эрекцию.

Ранее сексолог Бекки Крепсли-Фокс предупредила об опасности одной пришедшей из БДСМ практики. По ее словам, использование электрического тока во время полового акта может привести к проблемам с сердцем.

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