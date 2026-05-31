Российская теннисистка оценила критику украинки после победы в матче «Ролан Гаррос»

Теннисистка Шнайдер заявила, что не следит за критикой украинки Олейниковой

Российская теннисистка Диана Шнайдер оценила критику украинки Александры Олейниковой после выхода в четвертый круг «Ролан Гаррос». Ее слова приводит «Чемпионат».

Спортсменка заявила, что ей не интересно следить за пресс-конференциями других игроков. Она подчеркнула, что не тратит на просмотр и чтение чужих слов время, занимаясь своими делами.

Ранее Шнайдер обыграла Олейникову со счетом 7:5, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час и 43 минуты.

Таким образом, Шнайдер, являющаяся 25-й ракеткой мира, впервые в карьере вышла в четвертый круг соревнований. Там она сыграет с победительницей матча между канадкой Викторией Мбоко и американкой Мэдисон Киз.