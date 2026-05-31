08:00, 31 мая 2026

В Минобороны раскрыли детали массированного ночного удара ВСУ по России

Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

В ночь на воскресенье, 31 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили свыше 200 беспилотников по территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, атаке подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская и Саратовская области, а также Краснодарский край и Крымом.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) также перехватили дроны над Азовским морем. Всего было уничтожено 216 беспилотников.

Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ в Ростовской области загорелось топливное хранилище. Информация о пострадавших не поступала.

