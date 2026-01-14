Российские бойцы уничтожили итальянский БТР Puma ВСУ из секретной поставки

Украина попыталась применить в зоне специальной военной операции (СВО) технику из секретной поставки. Это следует из отчета Министерства обороны России о ситуации в зоне боевых действий.

Как рассказали журналистам в оборонном ведомстве, российские бойцы из группировки войск «Юг» подбили итальянский бронетранспортер (БТР) Puma. Уточняется, что бои велись в Донецкой Народной республике в районе населенных пунктов Закотное, Константиновка, Краматорск и Новотроицкое. Где именно была уничтожена упомянутая техника, не уточняется. Судьба экипажа не называется.

Известно, что Puma является редким образцом военной техники — итальянский концерн Iveco произвел не больше трех сотен единиц такого вооружения, и их поставка Вооруженным силам Украины (ВСУ) осуществлялась в режиме секретности.

