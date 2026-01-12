Российский штурмовик одним предметом разнес здание с диверсантами ВСУ и попал на видео

В населенном пункте Гуляйполе на запорожском направлении российский штурмовик одним предметом — противотанковой миной — разнес здание с диверсантами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале «Воин DV».
Действия бойца Вооруженных сил России попали на видео. Судя по опубликованным кадрам, военному удалось вплотную подобраться к зданию с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), в то время как его сослуживцы связали противника стрелковым боем. Боец закинул в кирпичную постройку мину, и здание оказалось полностью уничтожено.
Отмечается, что военному, который взорвал здание, удалось выжить.
Ранее Минобороны России раскрыло подробности ночной атаки ВСУ на регионы России.