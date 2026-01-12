Реклама

07:27, 12 января 2026Россия

Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на Россию

Минобороны России: За ночь средства ПВО сбили 13 беспилотников ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

За ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти подробности ночной атаки раскрыты в сообщении Минобороны России, заявление опубликовано в Telegram-канале министерства.

Как рассказали в оборонном ведомстве, дроны были уничтожены над пятью российскими регионами: Крымом, Ростовской областью, Адыгеей, Воронежской и Курской областями. Кроме того, два дрона были сбиты над акваторией Черного моря.

О последствиях атаки — разрушениях на земле или пострадавших россиянах — Минобороны России не сообщает.

Ранее сообщалось, что за неделю над Россией сбили более тысячи украинских беспилотников.

