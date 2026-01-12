Реклама

00:35, 12 января 2026

За неделю над Россией сбили более тысячи украинских беспилотников

МО РФ: Силы ПВО за неделю перехватили не менее 1193 украинских БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили над Россией более тысячи украинских беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Уточняется, что за период с 5 по 11 января уничтожено не менее 1193 дронов, наибольшее их количество пришлось на 5 и 6 январы (356 и 360 единиц, соответственно).

В основном атаки пришлись на европейскую часть России. Неделей ранее, с 29 декабря по 4 января, силы ПВО сбили не менее 1548 БПЛА.

В ночь на 11 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Воронеж дронами типа «Лютый». Сообщалось, что над городом прогремели около 20 взрывов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил атаку на регион. Жертвой удара стала местная жительница.

