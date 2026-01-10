Над российским городом прозвучало около 20 взрывов

В небе над Воронежем прозвучало около 20 взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ работают по беспилотникам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Очевидцы сообщают о громких хлопках, которые длятся уже час. В небе слышен гул двигателей. Над одним из районов города поднялся дым.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил атаку на регион. «Непосредственная угроза атаки БПЛА в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории области», — написал он в своем Telegram-канале.