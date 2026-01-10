Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:45, 10 января 2026Россия

Над российским городом прозвучало около 20 взрывов

Над Воронежем прозвучало около 20 взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В небе над Воронежем прозвучало около 20 взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ работают по беспилотникам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Очевидцы сообщают о громких хлопках, которые длятся уже час. В небе слышен гул двигателей. Над одним из районов города поднялся дым.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил атаку на регион. «Непосредственная угроза атаки БПЛА в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории области», — написал он в своем Telegram-канале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде отреагировали на призыв наказать Россию после удара «Орешником»

    Макрон хочет отправить тысячи солдат на Украину. Какая еще помощь может достаться Киеву

    В России будут проверять гены тех, кто хочет стать родителями. Зачем это нужно

    На Украине заявили о восстановлении электроснабжения в Киеве

    Над российским городом прозвучало около 20 взрывов

    Зеленский одобрил новые боевые операции СБУ против России

    Спецпосланник Трампа назвал Зеленского «сукиным сыном»

    Названо время восстановления электросети в Берлине после блэкаута

    Во Франции заявили о бессилии Макрона

    Хакеры взломали Instagram и поставили под угрозу данные пользователей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok