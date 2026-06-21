Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:08, 21 июня 2026Россия

Российские военные эвакуировали первых жителей из Константиновки

ТАСС: ВС РФ эвакуировали первых жителей из Константиновки
Алина Черненко

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военнослужащие 4-й бригады Южной группировки войск эвакуировали первых жителей из Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в первой группе было шесть человек, среди них оказалась 72-летняя Алла Плюшко. Женщина, которую сопроводили бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ, призналась, что люди боялись украинских БПЛА.

«Не помню, во сколько мы вышли. Может быть, в семь, может, в шесть, долго идем. Мы боялись, что дроны будут, но пробежали», — отметила она.

Ранее стало известно, что российские военные за сутки освободили в населенном пункте Константиновка 94 здания. Бойцы уничтожили до 95 украинских солдат и 2 боевые бронированные машины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия взялась за логистику ВСУ. Удары наносятся по мостам, железнодорожным станциям и промышленным объектам

    Норвежский лыжник выступил за возвращение Большунова

    В США объяснили нагнетание страха перед «российской угрозой»

    Раскрыты подробности падения Дмитрия Диброва

    В российском регионе пропал вертолет

    Российские военные эвакуировали первых жителей из Константиновки

    Иран назвал цели переговоров с США

    Стало известно о тяжелом положении ВСУ в ДНР

    Киев сообщил о росте антиукраинских настроений в Польше

    В Иран прибыл первый после снятия американской блокады контейнеровоз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok