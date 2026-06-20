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13:40, 20 июня 2026Россия

Раскрыты новые подробности боев за Константиновку

Минобороны РФ: В Константиновке за сутки освободили 94 здания
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские военные за сутки освободили в населенном пункте Константиновка 94 здания. Новые подробности раскрывает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Активные наступательные действия ведут штурмовые группы Южной группировки войск. Бойцы уничтожили до 95 украинских солдат, 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 21 наземный робототехнический комплекс.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы (ВС) РФ планируют занять Константиновку и Доброполье для обрушения фронта украинских войск в Донбассе.

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