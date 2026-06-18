Лейтенант ВСУ Алекс: ВС РФ хотят занять Константиновку и Доброполье для обвала фронта ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ планируют занять Константиновку и Доброполье для обвала фронта украинских войск в Донбассе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«Константиновка и Доброполье — это два эпицентра боевых действий (...) фактически захват этих двух городов открывает возможность подхода с двух сторон к Краматорску», — написал он.

Военнослужащий также отметил, что взятие этих двух населенных пунктов позволит ВС России контролировать весь регион Донбасса.

Ранее бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб заявил, что конфликт на Украине завершится либо компромиссом с Россией либо последующей эскалацией и крахом государственности Украины. По его словам, Константиновка скоро падет.