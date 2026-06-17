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05:09, 17 июня 2026Мир

В США назвали возможные исходы конфликта на Украине

Экс-директор ЦРУ Биб назвал возможный компромисс с РФ крахом многолетней стратегии Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб назвал возможные исходы конфликта на Украине. Об этом он высказался в интервью профессору Гленну Диесену, опубликованном на его YouTube-канале.

Биб заявил, что конфликт на Украине завершится либо компромиссом с Россией, либо последующей эскалацией и крахом государственности Украины.

«Константиновка вот-вот падет. <…>. И нам придется столкнуться с реальностью: если конфликту и суждено завершиться, то только компромиссом», — сказал эксперт из США.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Константиновка скоро перейдет под контроль России. По его мнению, организованное сопротивление в городе было парализовано.

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