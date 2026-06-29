Оборона ВСУ обрушилась за неделю в двух ключевых городах ДНР

Марочко: Оборона ВСУ за неделю обрушилась в Красном Лимане и Константиновке

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю обрушилась в двух городах Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Отмечено обрушение оборонительной линии вооруженных формирований Украины в районах Красного Лимана и Константиновки. Противник сосредоточился на удержании занимаемых позиций и пытался стабилизировать фронт», — рассказал он.

По словам Марочко, ВСУ также пытались провести наступление в Запорожской и Днепропетровской областях. Однако все попытки вернуть утраченные позиции оказались безуспешными.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне специальной военной операции (СВО). Он отметил, что Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР) на 96 процентов находится под контролем российских вооруженных сил.