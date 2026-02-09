Реклама

Россия
13:40, 9 февраля 2026Россия

Описана ситуация на участке самых ожесточенных воздушных боев с ВСУ

Российские войска нанесли удар по последнему рубежу ВСУ в Донбассе
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРоссийские войска

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска нанесли поражение позициям украинских подразделений на участке самых ожесточенных воздушных боев — славянско-краматорской агломерации, ставшей последним рубежом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Ситуация на этом направлении описана в сообщении Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, Вооруженные силы России ударили по объектам ВСУ в районах таких населенных пунктов как Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка и Кондратовка. Целями ударов стали позиции двух механизированных, одной штурмовой бригады и батальона беспилотных войск ВСУ. Удар наносили бойцы группировки «Юг».

На этом направлении украинские войска потеряли более 120 бойцов, а также несколько единиц автомобильной техники.

О том, что на славянском направлении идут самые ожесточенные бои в воздухе, сообщил военный аналитик, полковник в отставке Виталий Киселев. По его словам, небо на этом направлении патрулируют тысячи беспилотников с обеих сторон, а из-за суровых морозов пехотные маневры хорошо видны в тепловизоры с воздуха.

