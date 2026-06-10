Женщина упала в мусоропровод и пролетела вниз 10 этажей

В США женщина упала в мусоропровод на 14-м этаже и пролетела до 4-го

В штате Нью-Джерси, США, женщину, упавшую в мусоропровод жилого дома, спасли. Об этом сообщает People.

7 июня в службу 911 поступил звонок о женщине, которая провалилась в шахту для мусора на 14-м этаже. К месту происшествия были направлены пожарные, полицейские и бригада скорой помощи. Прибывшие спасатели обнаружили, что пострадавшая пролетела вниз около 10 этажей и застряла между 3-м и 4-м в горе мусора.

Спасатели вырезали панели трубы пилами и извлекли из нее мусор. В конце концов им удалось вытащить женщину ногами вперед. Спасательная операция длилась около 28 минут.

Парамедики оказали экстренную помощь женщине, а одного пожарного госпитализировали с травмой руки. Пока спасателям неизвестно, почему женщина оказалась в мусоропроводе.

Ранее сообщалось, что в Хьюстоне, США, неизвестного мужчину спасли из кузова мусоровоза. Его случайно выбросили в машину из контейнера для вторсырья.