Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:24, 10 июня 2026Из жизни

Женщина упала в мусоропровод и пролетела вниз 10 этажей

В США женщина упала в мусоропровод на 14-м этаже и пролетела до 4-го
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @City of Hackensack Fire Department

В штате Нью-Джерси, США, женщину, упавшую в мусоропровод жилого дома, спасли. Об этом сообщает People.

7 июня в службу 911 поступил звонок о женщине, которая провалилась в шахту для мусора на 14-м этаже. К месту происшествия были направлены пожарные, полицейские и бригада скорой помощи. Прибывшие спасатели обнаружили, что пострадавшая пролетела вниз около 10 этажей и застряла между 3-м и 4-м в горе мусора.

Спасатели вырезали панели трубы пилами и извлекли из нее мусор. В конце концов им удалось вытащить женщину ногами вперед. Спасательная операция длилась около 28 минут.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

Парамедики оказали экстренную помощь женщине, а одного пожарного госпитализировали с травмой руки. Пока спасателям неизвестно, почему женщина оказалась в мусоропроводе.

Ранее сообщалось, что в Хьюстоне, США, неизвестного мужчину спасли из кузова мусоровоза. Его случайно выбросили в машину из контейнера для вторсырья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт владелец обнаруженной с бомбой машины в Москве

    AstraZeneca проиграла спор по препарату для лечения сахарного диабета

    Россиянам рассказали о способах улучшить кредитную историю

    Оценена опасность для жителей Подмосковья из-за нашествия гигантских пауков

    22-летний россиянин впечатлил главу Apple

    В Госдуме захотели определять ключевую ставку на фоне пропажи главы ЦБ

    Цены еще на один ключевой драгметалл упали до минимума

    Россиянам объяснили особенности обслуживания электрокаров

    Российскую школьницу похитил мужчина

    Стал известен рацион футболистов сборной Норвегии на ЧМ-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok