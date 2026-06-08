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Из жизни
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18:51, 8 июня 2026Из жизни

Мужчину выбросили в мусоровоз

В США мужчина залез в контейнер для вторсырья и оказался в мусоровозе
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ocskay Mark / Shutterstock / Fotodom

В Хьюстоне, США, неизвестного мужчину спасли из кузова мусоровоза. Об этом сообщает Click 2 Houston.

Водительница мусоровоза рассказала, что услышала крики, когда выбрасывала содержимое контейнера для вторсырья. Оказалось, что внутри контейнера был мужчина. Он застрял в мусоровозе и стал кричать, что у него повреждены ноги. Женщина вызвала 911.

Прибывшие пожарные вытащили мужчину с помощью крана и положили на носилки. По словам спасателей, во время операции он находился в сознании и даже помогал им. Его доставили в больницу.

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Известно, что в том контейнере, куда залез мужчина, не было ничего ценного, только картон. Предполагается, что это бездомный, который рылся в мусоре.

Ранее сообщалось, что в США бездомная женщина попала в ковш мусоровоза, который ее спрессовал. После водитель оставил ее на земле истекать кровью.

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