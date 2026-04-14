Мусоровоз случайно спрессовал женщину

В США женщина попала в ковш мусоровоза и умерла

В США бездомная женщина попала в ковш мусоровоза, который ее спрессовал. Об этом сообщает KLTV.

12 февраля 35-летняя Тайра Адамс спала возле кучи мусора в Луисвилле, штат Кентукки, а рядом работали мусорщики. Оператор ковша не заметил женщину, случайно захватил ее грейфером, сжал, а затем сбросил. Согласно отчету полиции, водитель понял, что в ковше человек, вышел из кабины, посмотрел на кучу мусора, вернулся в машину и уехал. Ни один из рабочих не позвонил в 911 — это сделали продавец магазина и покупатель, когда Адамс, истекая кровью и не в силах говорить, заползла на порог.

Прошло больше месяца, прежде чем коронер подтвердил, что смерть наступила от тупой травмы и компрессионного воздействия. Семья Адамс подала иск к мусороперерабатывающей компании, требуя доступа к видео с места происшествия. «Она не налетела на эту машину. Они физически подняли ее ковшом, сжали, сдавили и бросили. И оставили ее истекать кровью», — сказала адвокат Стефани Ривас. Двое сотрудников мусороуборочной компании отстранены от работы, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в городе Свофхэм, Великобритания, работницу похоронного бюро Салли Бланделл нашли застрявшей в подъемнике для тел. Ее насмерть раздавил механизм подъемной платформы.