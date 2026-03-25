Работницу похоронного бюро насмерть раздавила платформа для подъема тел

В Великобритании работницу похоронного бюро насмерть раздавил подъемник

В городе Свофхэм, Великобритания, работницу похоронного бюро Салли Бланделл нашли застрявшей в подъемнике для тел. Как пишет Daily Mail, ее не удалось спасти.

1 декабря 2023 года 58-летняя Бланделл должна была встретиться с Дон Солсбери, чтобы та смогла осмотреть покойного родственника. Однако не явилась на встречу. Заподозрив неладное, Солсбери связалась с менеджером другого отделения этого бюро — Стивеном Кемпом.

Он изучил записи с камер видеонаблюдения удаленно и заметил, что машина Бланделл стояла на рабочей парковке, но ее самой нигде не было. Кемп знал, что в комнатах, где хранятся тела, нет камер, поэтому приехал осмотреть их лично. Там он и нашел Бланделл. Женщина лежала придавленной механизмом ножничной подъемной платформы. Он раздавил ее насмерть.

Дочь Бланделл рассказала, что та неоднократно выражала опасения по поводу работы с подъемником в одиночку. Управление по охране труда и технике безопасности изъяло платформу и нашло в ее конструкции серьезную проблему.

Обычно на таких подъемниках рукоятка управления работает по принципу насоса: чтобы поднять груз, нужно качать рукоятку. После она должна автоматически вернуться в нейтральное положение с помощью особой пружины. Однако пружина в подъемнике бюро износилась. Скорее всего, из-за этого платформа и упала на Бланделл.

