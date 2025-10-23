Рабочего раздавил бетонный гроб

В США рабочего раздавила бетонная коробка для гроба

В городе Даллас, США, работник похоронного бюро Restland получил смертельные травмы во время работы. Об этом сообщает NBCDFW.

Как сообщила пожарная служба Техаса, на рабочего упала бетонная коробка, которые используют для защиты гробов от внешних воздействий. Она раздавила нижнюю часть тела мужчины.

Прибывшие спасатели освободили рабочего из-под бетонной конструкции с помощью гидравлических разжимов и экстренно доставили в больницу. Травмы мужчины оказались настолько серьезными, что его не стало в тот же день в возрасте 24 лет. Врачи не смогли ему помочь.

Причины произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Италии 44-летнего винодела не стало во время чистки пресса для отжима винограда. Устройство неожиданно включилось и сломало мужчине шею.

