13:34, 16 октября 2025

Винодела на глазах у отца раздавило прессом для отжима винограда

Юлия Юткина
Фото: Vincent Kessler / Reuters

В Италии 44-летнего винодела не стало во время чистки пресса для отжима винограда. Об этом сообщает Corriere del Veneto.

Маттео Форнер мыл пресс, как вдруг тот сам включился и стал работать. Мужчина застрял внутри, и его раздавило. Несчастный случай произошел на глазах у его отца. Прибывшие медики определили, что пресс сломал Форнеру шею.

Выяснилось, что Форнера не стало из-за невнимательности мужчин. Он и его отец думали, что выключили пресс. На самом же деле тот не работал из-за временного отключения электричества. Как только подача возобновилась, машина продолжила отжим.

Форнер был известен в своем районе: в 2022 году его даже избрали в городской совет. Мужчины не стало за две недели до дня рождения. У него остались родители, брат, сестра и 15-летний сын.

Ранее сообщалось, что в США вдова мужчины, который стал жертвой несчастного случая на работе, рассказала, что это произошло в его 26-й день рождения. Молодого отца раздавила бетономешалка.

