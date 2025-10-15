Бетономешалка раздавила молодого отца в его день рождения

People: В США бетономешалка раздавила рабочего в его 26-й день рождения

В США вдова мужчины из штата Аризона, который стал жертвой несчастного случая на работе, рассказала, что это произошло в его 26-й день рождения. Подробности случившегося публикует People.

Молодого отца двоих детей Омара Киуи из города Тусон раздавила бетономешалка на заводе во время работы. Мужчину без признаков жизни обнаружил начальник и вызвал спасателей. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб помочь американцу не смогли. В полиции заявили, что случившееся не было результатом злого умысла или преступления.

Вдова Киуи, Алексия Мангарей, рассказала, что в тот день был его день рождения. Женщина купила большой торт и ждала вместе с детьми, когда Киуи вернется домой, чтобы устроить праздник в семейном кругу. «Я пошла купить торт, а он все еще не отвечал на звонки. Я зашла в соцсети и первым, что увидела, было сообщение о какой-то промышленной аварии», — рассказала Мангарей.

Она поехала на предприятие и узнала, что муж пролежал четыре часа под бетономешалкой, прежде чем его нашли и попытались оказать помощь. Компания, владеющая предприятием, где работал Киуи пообещала выплатить компенсацию его семье. В дирекции также сказали, что сотрудничают со следствием, чтобы установить все детали происшествия.

