Из жизни
09:09, 8 октября 2025Из жизни

Полицейский и маникюрщица не пережили вечеринки в честь дня рождения маленькой дочери

Daily Star: В Бразилии родители отметили день рождения дочери кокаином и умерли
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Vershinin89 / Shutterstock / Fotodom  

В Бразилии родители устроили вечеринку с алкоголем и кокаином в честь дня рождения маленькой дочери и не пережили ее. Об этом сообщает Daily Star.

37-летнего Джеферсона Луиса Сагаса и его 41-летнюю возлюбленную Ану Каролину Сильву обнаружили без признаков жизни 11 августа в ванне мотеля в городе Сан-Жозе. Прибывшие на место медики помочь им не смогли. Выяснилось, что мужчина был военным полицейским, а женщина работала маникюрщицей и владела собственным салоном.

Следователи установили, что накануне пара шумно отметила четвертый день рождения дочери, оставив ее у родных. Сначала они долго выпивали на фудкорте торгового центра, затем отправились в ночной клуб, а после уединились в мотеле.

Родные Сагаса и Сильвы забили тревогу утром, после того как не смогли связаться с ними. Следствие длилось почти два месяца. В октябре судмедэксперты заявили, что мужчина и женщина находились в состоянии тяжелейшего алкогольного опьянения. Кроме того, в их крови нашли следы кокаина, а температура воды в ванной превышала 50 градусов по Цельсию.

Следователи пришли к выводу, что у родителей именинницы одновременно случился сильнейший тепловой удар на который наложился эффект обезвоживания из-за алкогольного опьянения.

При этом близкие Сагаса и Сильвы заявили, что они не употребляли наркотики, и их могли накачать кокаином. Возлюбленные прожили вместе около 20 лет и всегда характеризовались с положительной стороны.

Ранее сообщалось, что в Бразилии 38-летняя адвокат из штата Пернамбуку пошла ко дну вместе с яхтой, на борту которой за несколько часов до этого согласилась выйти замуж. Ее жениху удалось спастись.

