18:47, 9 октября 2025Из жизни

Работника завода раздавило бетономешалкой

В США техника раздавило бетономешалкой
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ross D. Franklin / AP

В штате Аризона, США, 26-летнего мужчины по имени Омар Киуи не стало во время работы на цементном заводе. Об этом пишет People.

Останки Киуи нашли под бетономешалкой. Он уже не дышал: его раздавила машина.

«В этом инциденте нет ничего подозрительного или преступного», — заявили в местном офисе шерифа. Известно, что техник использовал все необходимые индивидуальные средства защиты. Шериф не обнаружил в произошедшем признаков халатности.

Ранее сообщалось, что на фабрике в США рабочий сгорел в индустриальной печи. По предварительным данным, каким-то образом мужчина застрял в промышленной печи, когда чистил ее с помощью мойки высокого давления.

