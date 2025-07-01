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17:36, 1 июля 2025Из жизни

Рабочий фабрики по производству хлопьев испекся в индустриальной печи

В США рабочий фабрики по производству хлопьев сгорел в печи
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: сервис Google Street View

На фабрике в США рабочий сгорел в индустриальной печи. Об этом пишет People.

Инцидент произошел 26 июня на заводе по производству хлопьев Gilster-Mary Lee в городе Перривилль, штат Миссури. 38-летний рабочий Николас Лопес Гомес из Гватемалы, нанятый под именем Эдвард Авила, оказался внутри работающего оборудования. Спасатели, прибывшие на место, обнаружили его тело уже без признаков жизни.

По предварительным данным, каким-то образом мужчина застрял в промышленной печи, когда чистил ее с помощью мойки высокого давления. Как и почему он оказался внутри аппарата, когда тот начал работать, пока не установлено.

К расследованию подключилось Управление по охране труда (OSHA). Представители фабрики пока не прокомментировали ситуацию. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

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