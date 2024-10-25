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09:41, 25 октября 2024Из жизни

Мать нашла останки дочери в хлебопекарной духовке магазина

В Канаде мать нашла останки дочери в духовке магазина Walmart

Фото: Joel Lerner / Globallookpress.com

В Канаде сотрудница магазина Walmart нашла работающую с ней дочь в печи без признаков жизни. Об этом пишет People.

Обугленные останки 19-летней Гурисмран Каур находились в большой духовке, в которой на продажу в хлебопекарный отдел Walmart готовится свежая выпечка. Местные власти заявили, что расследование началось, но оно будет «сложным». Пекарню на время закрыли.

Полиция не разглашает никаких подробностей и просит не распространять недостоверную информацию в социальных сетях о девушке. «Пожалуйста, помните о том, какое влияние эти домыслы могут оказать на семью, коллег и близких девушки», — говорится в ее пресс-релизе.

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Отмечается, что Каур принадлежала религии сикхов. Вместе с матерью она приехала в Канаду из Индии три года назад. «Знаете, это довольно удручает: молодые люди приезжают сюда со всевозможными надеждами и мечтами, они усердно трудятся, а потом происходит вот что», — высказался глава ее общины.

Ранее сообщалось, что в штате Северная Каролина, США, сотрудника сети супермаркетов Food Lion нашли в морозильной камере магазина. Прибывшие на вызов полицейские предположили, что мужчины не стало по естественным причинам: ему потребовалась неотложная медицинская помощь, которую ему некому было оказать.

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      Юлия Юткина
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