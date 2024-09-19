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09:45, 19 сентября 2024Из жизни

Останки сотрудника магазина нашли в морозильной камере на рабочем месте

В США сотрудники супермаркета нашли коллегу в морозильной камере

Фото: Freepik

В штате Северная Каролина, США, сотрудника сети супермаркетов Food Lion нашли в морозильной камере магазина. Об этом сообщает Fox News.

Замерзшие останки мужчины около семи утра нашли его коллеги на рабочем месте. Прибывшие на вызов полицейские предположили, что мужчины не стало по естественным причинам: ему потребовалась неотложная медицинская помощь, которую ему некому было оказать.

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Представители Food Lion выразили соболезнования семье сотрудника. Они отметили, что готовы помогать в расследовании, которое должно состояться, чтобы подтвердить предположения полиции.

Ранее сообщалось, что мужчина из Италии спрятал и несколько месяцев хранил дома останки матери, чтобы получать ее пенсию. Соседи рассказали полицейским, что незадолго до исчезновения женщины она часто ругалась из-за денег с сыном, потому что он не так давно потерял работу.

Их время пришло!
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      Юлия Юткина
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