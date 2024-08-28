Мужчина несколько месяцев хранил останки 103-летней матери в морозилке ради ее пенсии

В Италии сын заморозил останки 103-летней матери, чтобы получать ее пенсию

Мужчина из Италии спрятал и несколько месяцев хранил дома останки матери, чтобы получать ее пенсию. Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano.

63-летний Пиранджело Буссолеро переехал вместе с 103-летней матерью Ирмой в их семейный дом в курортном городке Триверо Беллависта около года назад. Весной женщина перестала появляться на людях, а, когда соседи стали задавать вопросы о ее самочувствии, Буссолеро отвечал уклончиво. Через полгода они все же обратились в полицию, чтобы правоохранители выяснили, что происходит с женщиной. Соседи также рассказали полицейским, что незадолго до исчезновения Ирмы она часто ругалась из-за денег с сыном, потому что он не так давно потерял работу.

Во время обыска правоохранители нашли бездыханную пожилую женщину, лежащую возле холодильника на кухне. Там же находилась большая морозильная камера. Предположительно, женщины не стало в марте вследствие естественных причин, после чего Буссолеро купил морозилку и заморозил останки матери. Мужчина сделал это ради ее пенсии, поскольку своих источников дохода у него не осталось. По всей видимости, перед приходом полиции он вытащил тело, чтобы казалось, что долгожительницы не стало недавно.

Буссолеро арестовали, ему грозит тюремный срок. Следователи выясняют, когда именно останки попали в морозильную камеру.

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