Живой мужчина провел пять часов в мешке для трупов из-за ошибки врачей

New York Post: признанный мертвым мужчина оказался жив и открыл глаза в похоронном бюро

Житель Бразилии оказался живым через пять часов после того, как врачи больницы штата Гояс по ошибке констатировали его смерть и отправили в морг в мешке для трупов. Об этом сообщает New York Post.

Врачи признали мертвым 62-летнего Хосе Рибейру да Сильва 29 ноября. Официальной причиной смерти были названы осложнения рака ротовой полости. Новость о кончине мужчины сообщили его сестре около восьми часов вечера. Семье было передано свидетельство о смерти и тело покойного.

Да Сильву упаковали в мешок для трупов и направили в похоронное бюро в 100 километрах от больницы, в муниципалитете Риалма. В час ночи следующего дня сотрудник бюро открыл мешок и увидел, что мужчина жив: глаза «покойника» были открыты, и он дышал, хотя и с трудом. На место вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила да Сильву обратно в больницу. «Это невероятно. Мой брат провел пять часов в пластиковом мешке», — заявила сестра мужчины Апаресида. Она назвала ситуацию «совершенно недопустимой» и написала заявление в полицию.

Позже выяснилось, что один из врачей Да Сильвы заметил, что он почти не дышит, и признал его мертвым. На самом деле все это время мужчина дышал через трахеостомическую трубку, которая была вставлена в его горло. Местные власти организовали расследование по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что пожилого жителя китайского города Шанхай, зараженного COVID-19, по ошибке признали мертвым и отвезли в морг в мешке для трупов. На сделанной прохожим видеозаписи виден момент, когда мужчина неожиданно высовывает голову из мешка, выгружаемого с катафалка.