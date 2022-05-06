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Живого пожилого мужчину признали мертвым и отвезли в морг в мешке для трупов

CTV News: в Шанхае живого мужчину с COVID-19 отправили в морг в мешке для трупов

Пожилого жителя китайского города Шанхай, зараженного COVID-19, по ошибке признали мертвым и отвезли в морг в мешке для трупов. Об этом сообщает CTV News.

На сделанной прохожим видеозаписи виден момент, когда мужчина неожиданно высовывает голову из мешка, выгружаемого с катафалка. Несколько работников, одетых с головы до ног в защитные костюмы, осознают, что мужчина все еще жив и отшатываются.

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Автор видео за кадром говорит: «В доме престарелых все перепутали и отправили живого человека на катафалк, признав его мертвым. Рабочие увидели, что он шевелится... Это безответственность, настоящая безответственность».

Запись стала вирусной в китайских соцсетях. Многие пользователи не поверили в то, что могла быть допущена такая серьезная ошибка, особенно в Шанхае, который долгое время считался самым прогрессивным и современным городом Китая.

«Сейчас проблемы Шанхая полностью обнажились», — говорится в одном из комментариев. «Это похоже на преднамеренное убийство», — написал еще один пользователь. Другие пользователи отметили, что мужчину могли похоронить или кремировать, не заметив, что он жив. «Государству все равно... Что происходит в Шанхае?» — написал один из них.

Сейчас состояние пожилого мужчины стабильно. После инцидента трое районных чиновников и глава дома престарелых лишились должностей. Кроме того, местные власти отозвали сертификат у врача, который констатировал смерть. Сейчас в отношении него ведется расследование.

В Шанхае с начала марта ведут борьбу со вспышкой COVID-19. С 31 марта в городе введен локдаун.

Ранее сообщалось, что в Индии признанный мертвым мужчина ожил после проведенной в морге ночи и впал в кому. Причины, по которым живого пациента признали мертвым, выясняются.

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Алиса Дмитриева
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