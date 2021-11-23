Признанный мертвым мужчина провел ночь в морге и ожил

В Индии признанный мертвым мужчина ожил после проведенной в морге ночи и впал в кому. Об этом сообщает LADbible.

Материалы по теме Ходячие мертвецы Их похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых Тяжелая рука Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить

В пятницу, 19 ноября, Шрикеша Кумара попал в ДТП — его сбил мотоцикл. Прибывшие на место парамедики доставили мужчину в больницу, где главный врач Раджендра Кумар констатировал его смерть. Тело умершего поместили в морг.

Вскоре родственники индийца и полицейские прибыли в морг, чтобы оформить документы для вскрытия. Однако вскрывать было некого — признанный погибшим мужчина оказался живым.

На момент написания новости Шрикеша находился в коме и продолжал лечение в больнице. Причины, по которым живого пациента признали мертвым, выясняются.

Ранее сообщалось, что мотоциклист, которого врачи признали мертвым, «ожил» в мешке для трупов и спасся. Репортер местного телеканала Джованни Перейра, снимавший сюжет о происшествии, заметил, что мешок двигается, и сказал об этом полицейским.