Умершая девочка «ожила» перед собственной кремацией

Новорожденная девочка «ожила» во время собственной кремации в индийском городе Вишакхапатнам, штат Андхра-Прадеш. Об этом сообщает портал Yo!Vizag.

В начале августа беременную индианку доставили в частную больницу. Врач провел ей кесарево сечение, и женщина родила дочь. Спустя четыре дня матери сообщили, что новорожденная умерла из-за проблем со здоровьем.

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Родственники пары привезли тело девочки на кладбище, где собирались кремировать. К их удивлению, сотрудники кладбища во время подготовки к ритуалу заметили, что ребенок шевелится. Они потребовали незамедлительно вернуть ребенка в больницу. Работники кладбища обратили внимание и на то, что в больнице родственникам умершей не выдали свидетельство о смерти.

Руководитель кладбища Прасанна Кумар (Prasanna Kumar) сообщил о произошедшем полицию. Полицейские допросили родителей новорожденной и установили, что после поездки на кладбище девочку поместили в реанимацию. Там ребенок скончался, и его похоронили на другом кладбище.

Когда полицейские явились в больницу, руководство клиники заявило им, что никто не привозил ребенка после первой попытки похорон. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что сотрудник морга в городе Болгатанга, Гана, рассказал о мальчике, который «ожил» по дороге в морг. Мальчик неожиданно чихнул и начал кашлять.

