«Умерший» подросток ожил после согласия родителей отдать его тело на органы

Сбитый автомобилем подросток из английского города Лик, графство Стаффордшир, «ожил» после того, как врачи констатировали его смерть, а родители согласились пожертвовать тело на органы. Об этом сообщает издание The Sun.

13 марта 18-летний Льюис Робертс (Lewis Roberts) попал под машину. Подростка госпитализировали с серьезными травмами головы. Врачи экстренно провели ему операцию.

Спустя четыре дня сотрудники больницы сообщили его родителям, что больше ничего не могут сделать для улучшения состояния их сына и констатировали смерть головного мозга. Семья попрощалась с юношей и согласилась пожертвовать его органы на спасение жизней семи других человек, нуждавшихся в пересадке.

Благодаря такому решению, Робертс выиграл еще немного времени до того, как его отключили от системы жизнеобеспечения. Всего за несколько часов до операции с целью извлечения органов он начал дышать самостоятельно.

С тех пор состояние юноши продолжает улучшаться. Он начал реагировать на болевые тесты, самостоятельно двигать конечностями и поворачивать голову, моргать и шевелить губами. С каждым днем Робертсу становится лучше.

Семья организовала сбор средств для подростка. Уже им удалось найти 1,8 тысячи фунтов (187,3 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что принятая за умершую жительница Аргентины очнулась перед своей кремацией и шокировала скорбящую дочь. Девушка пожаловалась на произошедшее местным властям, которые пообещали провести расследование.