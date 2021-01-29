«Покойница» очнулась за несколько секунд до кремации

Принятая за умершую жительница Аргентины очнулась перед своей кремацией и шокировала скорбящую дочь. Об этом сообщает Daily Mail.

23 января 89-летнюю женщину, имя которой не раскрывается, поместили в частную больницу города Ресистенсия с жалобами на боль в груди. На следующий день ее 54-летней дочери сообщили, что мать скончалась от остановки сердца.

Семья решила устроить похороны и кремировать покойницу. Однако за несколько секунд до того, как женщину поместили в кремационную печь, дочь заметила, что мать подает признаки жизни. Она попросила сотрудников крематория немедленно остановить процесс.

Затем дочь отправила одному из родственников аудиосообщение: «Просто хотела тебе сказать, что мама все еще жива. В итоге мы оказались в крематории и увидели, что она шевелится. Теперь мы едем в клинику». Отмечается, что пациентку положили в другую частную больницу и лечат в отделении интенсивной терапии.

Дочь пострадавшей пожаловалась на произошедшее местным властям, которые пообещали провести расследование.

Ранее сообщалось, что в городе Коронель-Овьедо на юге Парагвая признанная мертвой женщина очнулась при подготовке к похоронной службе. Врач осмотрел больную и через два часа констатировал у нее смерть. Причиной ее кончины он указал рак шейки матки. В похоронном бюро «покойница» подала признаки жизни.