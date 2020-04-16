«Покойница» очнулась при подготовке к похоронам

В городе Коронель-Овьедо на юге Парагвая признанная мертвой женщина очнулась при подготовке к похоронной службе. Об этом сообщает парагвайская газета ABC Color.

11 апреля 46-летнюю Глэдис Родригес де Дуарте (Gladys Rodríguez de Duarte), страдающую раком яичников, доставили в частную клинику с высоким кровяным давлением. В 9:30 по местному времени ее осмотрел врач Эриберто Вера (Heriberto Vera). Спустя почти два часа медик констатировал смерть Дуарте и оповестил об этом ее мужа Максимино (Maximino) и дочь Сандру (Sandra).

Вера подготовил сертификат о смерти Дуарте, указав причиной кончины рак шейки матки. Персонал клиники поместил женщину в мешок для трупов и с согласия родственников отправил в похоронное бюро.

Когда владелец бюро стал осматривать «покойницу», он заметил, что женщина шевелится. Дуарте отвезли в больницу и оставили под наблюдением.

Сандра обвинила Эриберто Веру в халатном отношении к пациентке. «Он счел больную мертвой и даже не попытался ее реанимировать, — пожаловалась дочь Дуарте. — Мы доверяли клинике, поэтому и отправили туда мать. Но они отсоединили ее от аппаратов и направили прямиком в похоронное бюро». По делу ведется расследование.

В прошлом году в индийском штате Орисса мужчина очнулся во время собственных похорон. Когда тело опускали в могилу, «покойник» повернул голову.

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